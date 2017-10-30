 Hasan Şaş'tan G.Saray paylaşımı! – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Hasan Şaş'tan G.Saray paylaşımı!

    Hasan Şaş'tan G.Saray paylaşımı!

    Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alan Hasan Şaş, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası takımına destek mesajı verdi.

    Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapmış olan Hasan Şaş, taraftara destek çağrısında bulundu.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Doğru ağaç sallanır ama asla yıkılmaz. Mayıslar bizim, desteğe devam. Taraftarlardan ricam futbolculara sahip çıkın, tam destek" ifadelerini kullandı.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:22
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