Hasan Şaş'tan G.Saray paylaşımı!
Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alan Hasan Şaş, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası takımına destek mesajı verdi.
Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapmış olan Hasan Şaş, taraftara destek çağrısında bulundu.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Doğru ağaç sallanır ama asla yıkılmaz. Mayıslar bizim, desteğe devam. Taraftarlardan ricam futbolculara sahip çıkın, tam destek" ifadelerini kullandı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:22
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G.Saray'dan taraftara çağrı
Toplam 3
Yorum
recep sampiyon olacaginiz kesin yani?demek ki bildigin,güvendigin birseyler var.Yeni bir operasyona mi basladiniz?Bu tür oyunlarda en büyük sizsin
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Bursa'da Le Guen mucizesi
Toplam 1
Yorum
ramadan korkmaz seirci kötü tezahurat etmeden takımına destek versin bursaspor her zaman yukarılara oynar. ben şampiyon olduğu sene ordaydım .
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''Trabzon kırmızı kart gördüğünde bile...''
Toplam 3
Yorum
adil Hakemle 9 maç yenilmemişler hakem olmayınca bak nasıl oluyormuş. Beşiktaş gibi hakemle değil birde federasyonla uğraşsanız ne yapardınız.
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