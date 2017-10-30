Hasan Şaş'tan G.Saray paylaşımı!

Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapmış olan Hasan Şaş, taraftara destek çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Doğru ağaç sallanır ama asla yıkılmaz. Mayıslar bizim, desteğe devam. Taraftarlardan ricam futbolculara sahip çıkın, tam destek" ifadelerini kullandı.