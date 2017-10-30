 G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Gerçek mi oluyor? – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Gerçek mi oluyor?

    G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Gerçek mi oluyor?

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak 9. hafta maçından önce sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman çok tartışılacak bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli hoca Galatasaray'la aralarındaki 8 puanlık farkın suni olduğunu  "Gerçek kapasitelerini şimdi göreceğiz. Ligi üstte bitirecek takımlarla oynayacaklar. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız" demişti.

    SON 2 HAFTADA 5 PUAN KAYBETTİ
    Lige fırtına gibi başlayan ve fikstür avantajını iyi kullanan Galatasaray ilk 8 haftada yenilgisiz şekilde liderlik koltuğunda yer alıyordu. 9. haftada Fenerbahçe'yle evinde berabere kalan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanından da puansız ayrılarak hem 3 puan hem de unvanını kaybetti. Galatasaray bu maçlar sonunda tam 5 puandan oldu.

    SIRADA 5 ÖNEMLİ RAKİP VAR
    Son iki haftada 5 puan kaybeden Galatasaray'ı önümüzdeki haftalarda da oldukça ciddi rakipler bekliyor. Sahasında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği ile 11. haftada karşılaşacak sarı-kırmızılılar, bu önemli maça cezalı duruma düşen Fehouli ve Ndiaye'den de yoksun çıkacak. Daha sonra sırasıyla Başakşehir, Alanyaspor, Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş maçı ve Akhisar karşılaşması var... Galatasaray bu maçlarda Aykut Kocaman'ın dediği gibi büyük kayıplar yaşarsa liderlik koltuğundaki yerini koruyamayabilir!

    EN KRİTİK MAÇLAR 12 VE 14. HAFTALARDA
    Bu 5 maçlık seride en dikkat çeken haftalar ise 12. haftada oynanacak Medipol Başakşehir ve 14. haftada oynanacak Beşiktaş karşılaşmaları... Geçtiğimiz yılın flaş takımı ve şu anda Galatasaray'ın sadece 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir maçından alınacak bir beraberlik veya yenilgi zirveyi karıştırabilir... Bu maçtan iki hafta sonra Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş karşılaşması ise ligin kaderini belirleyebilir. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'la yapacağı maçtan da puansız dönerse bir anda 3. sıraya gerileyebilir!..

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:34
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