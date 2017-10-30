G.Saray'dan taraftara çağrı
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Trabzonspor yenilgisi sonrası kulüp televizyonunda Galatasaraylı taraftarlara seslendi.
İşte Ergün'ün o sözleri:"Suni gündemden bahsedeyim ben size iki sezondur konuşulmayan statü şimdi neden konuşuluyor? Kasımpaşa da 10 yabancıyla oynadı. Ne yapacak tüm takımlar devre arası bütün transferlerini Türk oyunculardan mı yapacak? Biz 11 yabancıyla da çıkarız, 11 Türk ile de... Gereksiz gündemlerle baskı yaratıyorlar. Taraftarımıza sesleniyorum. Cuma günü o koltukların her birinin dolu olmasını bekliyoruz. Stadı hınca hınç dolduralım, biz şampiyon olacağız. Puan farkı kapanmayacak! Taraftarımız bu olanlara prim vermesin. Cuma akşamı hep beraber orada olalım. Bizi yalnız bırakmasınlar. Keyifli oyun oynamaya devam edeceğiz."
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:22
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G.Saray'dan taraftara çağrı
Toplam 3
Yorum
recep sampiyon olacaginiz kesin yani?demek ki bildigin,güvendigin birseyler var.Yeni bir operasyona mi basladiniz?Bu tür oyunlarda en büyük sizsin
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Bursa'da Le Guen mucizesi
Toplam 1
Yorum
ramadan korkmaz seirci kötü tezahurat etmeden takımına destek versin bursaspor her zaman yukarılara oynar. ben şampiyon olduğu sene ordaydım .
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''Trabzon kırmızı kart gördüğünde bile...''
Toplam 3
Yorum
adil Hakemle 9 maç yenilmemişler hakem olmayınca bak nasıl oluyormuş. Beşiktaş gibi hakemle değil birde federasyonla uğraşsanız ne yapardınız.
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