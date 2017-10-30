 G.Saray'dan taraftara çağrı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    G.Saray'dan taraftara çağrı

    G.Saray'dan taraftara çağrı

    Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Trabzonspor yenilgisi sonrası kulüp televizyonunda Galatasaraylı taraftarlara seslendi.

    İşte Ergün'ün o sözleri:"Suni gündemden bahsedeyim ben size iki sezondur konuşulmayan statü şimdi neden konuşuluyor? Kasımpaşa da 10 yabancıyla oynadı. Ne yapacak tüm takımlar devre arası bütün transferlerini Türk oyunculardan mı yapacak? Biz 11 yabancıyla da çıkarız, 11 Türk ile de... Gereksiz gündemlerle baskı yaratıyorlar. Taraftarımıza sesleniyorum. Cuma günü o koltukların her birinin dolu olmasını bekliyoruz. Stadı hınca hınç dolduralım, biz şampiyon olacağız. Puan farkı kapanmayacak! Taraftarımız bu olanlara prim vermesin. Cuma akşamı hep beraber orada olalım. Bizi yalnız bırakmasınlar. Keyifli oyun oynamaya devam edeceğiz."

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:22
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