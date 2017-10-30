Çarpıcı sonuç! 4 G.Saraylıdan 3'ü Tudor'a...

Sarı-kırmızılı taraftarların 'büyük maç kazanamıyor' eleştirileri yaptığı Hırvat teknik adamın yerine Fatih Terim'i önerenler de var. Biz de konuyu taraftara taşıdık. "Igor Tudor Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştırır mı?" şeklinde yaptığımız ankete yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 75'i 'Hayır' cevabı verirken, geriye kalan yüzde 25'lik kesim 'Evet' görüşünde birleşti. Anketten de çıkan sonuca baktığmızda taraftarların 4'te 3'ü Galatasaray'ın Igor Tudor'la şampiyonluk ipini göğüsleyemeyeceği görüşünde birleşiyor...



İşte anket sonucu...



