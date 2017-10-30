Çarpıcı sonuç! 4 G.Saraylıdan 3'ü Tudor'a...
Süper Lig'in son iki haftasında 5 puan kaybeden ve geride kalan maçlarda derbi galibiyeti bulunmayan Galatasaray'da Igor Tudor tartışılmaya başlandı.
Sarı-kırmızılı taraftarların 'büyük maç kazanamıyor' eleştirileri yaptığı Hırvat teknik adamın yerine Fatih Terim'i önerenler de var. Biz de konuyu taraftara taşıdık. "Igor Tudor Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştırır mı?" şeklinde yaptığımız ankete yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 75'i 'Hayır' cevabı verirken, geriye kalan yüzde 25'lik kesim 'Evet' görüşünde birleşti. Anketten de çıkan sonuca baktığmızda taraftarların 4'te 3'ü Galatasaray'ın Igor Tudor'la şampiyonluk ipini göğüsleyemeyeceği görüşünde birleşiyor...
İşte anket sonucu...
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:14
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Galatasaray "büyük" maç kazanamıyor
Toplam 4
Yorum
Özgür Nasıl kazansın tudor hoca değilki anca düzgün giden takımı sabote eder topu gomiş e ulsştıran tek topçu rodriges o da yedek
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Kral çıplak!
Toplam 7
Yorum
BJK1903 BJK ya yapılanlar, şimdi GS ye yapılıyor.Taraflı maç yöneten hakemler.
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 33
Yorum
Yargı Caner hakemin kulağına mı fısıldamıştı? (!)
Çarpıcı sonuç! 4 G.Saraylıdan 3'ü Tudor'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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