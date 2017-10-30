''Bizi oynatmak istemiyorlar!''
Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Fernando flaş açıklamalarda bulundu.
"Biz lideriz. Niye lideriz? iyi futbol oynadığımız için lideriz. Görüyorsunuz ki, top oynamamıza izin verilmiyor. Altımızdaki takımların hakem kararlarıyla bizi geçmeleri şık olmuyor"
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:03
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Gary Medel’e ceza yolda
Toplam 9
Yorum
adaletsiz yönetim şili milli takımda oynayan adamı yedek bırakıyosunuz 2 senedir top oynamayan şenol hocaya hareket çeken adama ceza vermiyosunuz
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Kral çıplak!
Toplam 1
Yorum
UA Bu takimi Tudor zararlisinin elinden acilen kurtar Baskaaaaaannn!!!!!!!
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 6
Yorum
1903 Simdi görecegiz TFF TARAFLIMI, TARAFSIZMI.
''Bizi oynatmak istemiyorlar!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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