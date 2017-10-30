 ''Bizi oynatmak istemiyorlar!'' – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Bizi oynatmak istemiyorlar!''

    ''Bizi oynatmak istemiyorlar!''

    Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da flaş açıklamalarda bulundu.

    , "Kabul etmek lazım, 90 dakika boyunca istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Duran toptan yemememiz gereken bir gol var Takdir haklarını sürekli rakipten yana kullanan ve bizi oynatmak istemeyen bir hakeme karşı oynadık. Böyle olunca işler zorlaşıyor" dedi ve devam etti:

    "Biz lideriz. Niye lideriz? iyi futbol oynadığımız için lideriz. Görüyorsunuz ki, top oynamamıza izin verilmiyor. Altımızdaki takımların hakem kararlarıyla bizi geçmeleri şık olmuyor"
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Bizi oynatmak istemiyorlar!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.