 Arabistan'da kadınlar stada girebilecek – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Arabistan'da kadınlar stada girebilecek

    Arabistan'da kadınlar stada girebilecek

    2018'de Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Dammam şehirlerindeki stadyumlarda düzenlenen spor etkinliklerine kadınlar aile olarak giriş yapabilecek.

    Suudi kadınların Kral Fahd Stadyumu'na alınmasına ilk defa geçen ay izin verilmişti.

    YENİLİKLER DEVAM EDECEK
    Yapılacak değişiklikler arasında restoran ve kafelerin açılması ile kameraların kurulması yer alıyor.

    Şimdiye kadar stadyumlar sadece erkeklerin girebildiği alanlardı.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:18
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