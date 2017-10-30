Arabistan'da kadınlar stada girebilecek

Suudi kadınların Kral Fahd Stadyumu'na alınmasına ilk defa geçen ay izin verilmişti.



YENİLİKLER DEVAM EDECEK

Yapılacak değişiklikler arasında restoran ve kafelerin açılması ile kameraların kurulması yer alıyor.



Şimdiye kadar stadyumlar sadece erkeklerin girebildiği alanlardı.