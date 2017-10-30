Arabistan'da kadınlar stada girebilecek
2018'de Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Dammam şehirlerindeki stadyumlarda düzenlenen spor etkinliklerine kadınlar aile olarak giriş yapabilecek.
Suudi kadınların Kral Fahd Stadyumu'na alınmasına ilk defa geçen ay izin verilmişti.
YENİLİKLER DEVAM EDECEK
Yapılacak değişiklikler arasında restoran ve kafelerin açılması ile kameraların kurulması yer alıyor.
Şimdiye kadar stadyumlar sadece erkeklerin girebildiği alanlardı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:18
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Galatasaray "büyük" maç kazanamıyor
Toplam 4
Yorum
Özgür Nasıl kazansın tudor hoca değilki anca düzgün giden takımı sabote eder topu gomiş e ulsştıran tek topçu rodriges o da yedek
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Kral çıplak!
Toplam 7
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BJK1903 BJK ya yapılanlar, şimdi GS ye yapılıyor.Taraflı maç yöneten hakemler.
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 33
Yorum
Yargı Caner hakemin kulağına mı fısıldamıştı? (!)
Arabistan'da kadınlar stada girebilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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