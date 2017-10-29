Ve Linnes dönüyor

Iasmin Latovlevici’nin derbi performansını beğenmeyen Igor Tudor, Rumen sol bekin yerine Martin Linnes’i ilk 11’de oynatacak

G.SARAY, bu akşam Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Igor Tudor zorlu mücadele öncesinde kadroda değişikliğe gidecek. Latovlevici'nin derbi performansını beğenmeyen ve Fenerbahçe maçı sonrasında uyaran Igor Tudor, Rumen sol beke 11'de yer vermeyecek. Teknik Direktör Igor Tudor, Trabzonspor maçında ilk 11'de, Latovlevici yerine Martin Linnes'i oynatma kararı aldı. Norveçli yıldız Linnes, 30 Eylül tarihindeki Karabükspor maçından sonra tam 1 aylık aranın ardından forma şansı bulacak.