Tudor'un 'büyük maç' sendromu
Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, Igor Tudor döneminde büyük maç kazanmayı unuttu.
Galatasaray'ın başında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı 6 maça çıkan Hırvat çalıştırıcı, bu 6 maçta galip gelemezken 1 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda üretkenlik anlamında da sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, rakip filelere yalnızca 1 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 10 gol gördü.
İşte Igor Tudor'un Galatasaray'ının büyük maç karnesi...
27.02.2017 / Galatasaray - Beşiktaş: 0-1
18.03.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-0
10.04.2017 / Medipol Başakşehir - Galatasaray: 4-0
23.04.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
22.10.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
29.10.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-1
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:31
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
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