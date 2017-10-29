 Tudor'un 'büyük maç' sendromu – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Tudor'un 'büyük maç' sendromu

    Tudor'un 'büyük maç' sendromu

    Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, Igor Tudor döneminde büyük maç kazanmayı unuttu.

    Galatasaray'ın başında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı 6 maça çıkan Hırvat çalıştırıcı, bu 6 maçta galip gelemezken 1 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda üretkenlik anlamında da sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, rakip filelere yalnızca 1 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 10 gol gördü.

    İşte Igor Tudor'un Galatasaray'ının büyük maç karnesi...

    27.02.2017 / Galatasaray - Beşiktaş: 0-1
    18.03.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-0
    10.04.2017 / Medipol Başakşehir - Galatasaray: 4-0
    23.04.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
    22.10.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
    29.10.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-1

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:31
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