Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç sonu yaptığı açıklamada Rıza Çalımbay'ı hedef aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Trabzonspor yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Tudor, Trabzonspor'un oyun tarzını eleştirdi.
İşte o açıklamalar:
Rakibimiz futboldan uzak bir oyun oynadı. Tamamen uzun top ve ikinci topları almak için çıkmışlardı sahaya. Uzun toplar ve duran toplardan pozisyon arayan rakip vardı. Duran toplar için takıma kızmayacağım. Biz futbol oynamaya gelmiştik, ama sahada farklı bir rakip vardı. Bizim oyun tarzımız bu değil.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:53
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
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