Tudor'dan Çalımbay'a gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Trabzonspor yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Tudor, Trabzonspor'un oyun tarzını eleştirdi.



İşte o açıklamalar:



Rakibimiz futboldan uzak bir oyun oynadı. Tamamen uzun top ve ikinci topları almak için çıkmışlardı sahaya. Uzun toplar ve duran toplardan pozisyon arayan rakip vardı. Duran toplar için takıma kızmayacağım. Biz futbol oynamaya gelmiştik, ama sahada farklı bir rakip vardı. Bizim oyun tarzımız bu değil.