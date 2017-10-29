 Tudor'dan Çalımbay'a gönderme – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    'dan Çalımbay'a gönderme

    Tudor'dan Çalımbay'a gönderme

    Teknik Direktörü Igor , maç sonu yaptığı açıklamada Rıza Çalımbay'ı hedef aldı.

    Teknik Direktörü Igor , Trabzonspor yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Tudor, Trabzonspor'un oyun tarzını eleştirdi.

    İşte o açıklamalar:

    Rakibimiz futboldan uzak bir oyun oynadı. Tamamen uzun top ve ikinci topları almak için çıkmışlardı sahaya. Uzun toplar ve duran toplardan pozisyon arayan rakip vardı. Duran toplar için takıma kızmayacağım. Biz futbol oynamaya gelmiştik, ama sahada farklı bir rakip vardı. Bizim oyun tarzımız bu değil.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:53
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