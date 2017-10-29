 Sneijder dibe çöktü – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Sneijder dibe çöktü

    Sneijder dibe çöktü
    SEZON başında sözleşmesini karşılıklı feshederek Nice'e transfer olan Sneijder, bu sezon Fransız ekibinin formasıyla çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet aldı. Nice taraftarları Hollandalı yıldızın performansı karşısında isyan ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar 'tam zamanında' takımlarından ayrıldığı görüşünde birleşti.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:13
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