Sıra Trabzon'da

F.Bahçe derbisinde fileleri havalandıramayan Bafetimbi Gomis, Trabzon filelerini havalandırarak hem gol sayısını 10’a çıkarmak, hem puan farkını artırmak istiyor

SARI-kırmızılıların Fransız forveti Bafetimbi Gomis, bu akşam oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında; derbilerdeki ilk golünü atmak istiyor. Sezon başından bu yana oynadığı 9 Süper Lig maçında rakip fileleri 9 kez havalandıran 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen hafta oynanan F.Bahçe derbisini boş geçmişti. Kayseri (2), Osmanlı, Sivas, Antalya ve Konya (2) maçlarında attığı gollerle takımının galibiyetlerinde başrol oynayan Fransız oyuncu; bu akşam deplasmanda oynanacak zorlu Trabzonspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmanın peşinde.



ASİST DE YAPIYOR

G.SARAY'ı bu sezon Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in attığı goller zirveye taşıdı. Yıldız futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 9 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, ayrıca 2 de asist yaptı. Takımda, tecrübeli forvet Gomis'ten sonra en golcü oyuncu Tolga Ciğerci oldu. Ciğerci, 7 maçta 5 gol kaydetti. Öte yandan sarı-kırmızılıların defans oyuncusu Maicon'un 3, Feghouli'nin de 2 golü bulunuyor. G.Saray'da Ahmet Çalık ve Belhanda da birer kez fileleri havalandırırken; ayrıca Belhanda ve Rodrigues'in de 3'er asisti bulunuyor.



