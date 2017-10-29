 Sıra Trabzon'da – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Sıra Trabzon'da

    Sıra Trabzon'da

    F.Bahçe derbisinde fileleri havalandıramayan Bafetimbi Gomis, Trabzon filelerini havalandırarak hem gol sayısını 10’a çıkarmak, hem puan farkını artırmak istiyor

    SARI-kırmızılıların Fransız forveti Bafetimbi Gomis, bu akşam oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında; derbilerdeki ilk golünü atmak istiyor. Sezon başından bu yana oynadığı 9 Süper Lig maçında rakip fileleri 9 kez havalandıran 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen hafta oynanan F.Bahçe derbisini boş geçmişti. Kayseri (2), Osmanlı, Sivas, Antalya ve Konya (2) maçlarında attığı gollerle takımının galibiyetlerinde başrol oynayan Fransız oyuncu; bu akşam deplasmanda oynanacak zorlu Trabzonspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmanın peşinde.

    ASİST DE YAPIYOR
    G.SARAY'ı bu sezon Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in attığı goller zirveye taşıdı. Yıldız futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 9 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, ayrıca 2 de asist yaptı. Takımda, tecrübeli forvet Gomis'ten sonra en golcü oyuncu Tolga Ciğerci oldu. Ciğerci, 7 maçta 5 gol kaydetti. Öte yandan sarı-kırmızılıların defans oyuncusu Maicon'un 3, Feghouli'nin de 2 golü bulunuyor. G.Saray'da Ahmet Çalık ve Belhanda da birer kez fileleri havalandırırken; ayrıca Belhanda ve Rodrigues'in de 3'er asisti bulunuyor.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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