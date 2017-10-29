Sıra Trabzon'da
F.Bahçe derbisinde fileleri havalandıramayan Bafetimbi Gomis, Trabzon filelerini havalandırarak hem gol sayısını 10’a çıkarmak, hem puan farkını artırmak istiyor
ASİST DE YAPIYOR
G.SARAY'ı bu sezon Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in attığı goller zirveye taşıdı. Yıldız futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 9 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, ayrıca 2 de asist yaptı. Takımda, tecrübeli forvet Gomis'ten sonra en golcü oyuncu Tolga Ciğerci oldu. Ciğerci, 7 maçta 5 gol kaydetti. Öte yandan sarı-kırmızılıların defans oyuncusu Maicon'un 3, Feghouli'nin de 2 golü bulunuyor. G.Saray'da Ahmet Çalık ve Belhanda da birer kez fileleri havalandırırken; ayrıca Belhanda ve Rodrigues'in de 3'er asisti bulunuyor.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:09
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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