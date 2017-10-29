Selçuk İnan, bu sezon ilk kez 11’de oynadı

Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, Süper Lig’de bu sezon ilk defa 11’de forma giydi. Yıldız futbolcu, 54. dakikada yerini Garry Rodrigues’e bıraktı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi ve 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan, bu sezon ligde ilk kez sahaya 11'de çıktı. Milli futbolcu, 54. dakikada oyundan çıktı ve yerine Garry Rodrigues'e girdi. İnan, geride kalan 9 haftada 4 müsabakada görev almıştı. 32 yaşındaki futbolcu, son olarak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ikinci mücadelesinde ilk 11'de oynamıştı.

Selçuk İnan, bu sezon ligde Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçlarında toplam 112 dakika süre almıştı.

