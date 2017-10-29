Selçuk İnan, bu sezon ilk kez 11’de oynadı
Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, Süper Lig’de bu sezon ilk defa 11’de forma giydi. Yıldız futbolcu, 54. dakikada yerini Garry Rodrigues’e bıraktı.
Selçuk İnan, bu sezon ligde Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçlarında toplam 112 dakika süre almıştı.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:17
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
Selçuk İnan, bu sezon ilk kez 11’de oynadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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