Sabri’nin yeri ayrı

Başkan Özbek, Donk, Mariano, Muslera ve Maicon, ticaret hayatına atılan eski kaptanı yalnız bırakmadı

Galatasaray'dan Göztepe'ye giden Sabri Sarıoğlu, İstanbul Nişantaşı'nda ismi 'OptikO' olan yeni dükkanının açılışını yaptı. Açılışta yıldız futbolcuyu, Galatasaray camiası yalnız bırakmadı. Dükkanın açılışına Başkan Dursun Özbek'in yanı sıra Donk, Mariano, Muslera ve Maicon katıldı. Açılışta Sabri'ye iş hayatından başarılar dileyen Özbek, "Galatasaray'ın emektarı, Galatasaray'a 21 sene vermiş, hakiki Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nu bu gününde yalnız bırakmak istemedik. Sabri'nin Galatasaray'a verdiği emek hiç tartışılmaz" dedi.



VAZGEÇMEM

Açılışta oldukça mutlu olan Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın hayatında ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Sabri Sarıoğlu, "Futbol bu, ayrılıklar da olabilir. Herkesin geleceği var. Ayrıldık diye sevdamızdan vazgeçmiş değiliz. Her şey benim için iyi gidiyor. Hem Galatasaray hem de biz ligde iyi durumdayız. Şu an her şey bizim için iyi gidiyor" şeklinde konuştu.