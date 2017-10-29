 Sabri’nin yeri ayrı – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sabri’nin yeri ayrı

    Sabri’nin yeri ayrı

    Başkan Özbek, Donk, Mariano, Muslera ve Maicon, ticaret hayatına atılan eski kaptanı yalnız bırakmadı

    Galatasaray'dan Göztepe'ye giden Sabri Sarıoğlu, İstanbul Nişantaşı'nda ismi 'OptikO' olan yeni dükkanının açılışını yaptı. Açılışta yıldız futbolcuyu, Galatasaray camiası yalnız bırakmadı. Dükkanın açılışına Başkan Dursun Özbek'in yanı sıra Donk, Mariano, Muslera ve Maicon katıldı. Açılışta Sabri'ye iş hayatından başarılar dileyen Özbek, "Galatasaray'ın emektarı, Galatasaray'a 21 sene vermiş, hakiki Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nu bu gününde yalnız bırakmak istemedik. Sabri'nin Galatasaray'a verdiği emek hiç tartışılmaz" dedi.

    VAZGEÇMEM
    Açılışta oldukça mutlu olan Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın hayatında ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Sabri Sarıoğlu, "Futbol bu, ayrılıklar da olabilir. Herkesin geleceği var. Ayrıldık diye sevdamızdan vazgeçmiş değiliz. Her şey benim için iyi gidiyor. Hem Galatasaray hem de biz ligde iyi durumdayız. Şu an her şey bizim için iyi gidiyor" şeklinde konuştu.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sabri’nin yeri ayrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.