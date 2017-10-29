Sabri’nin yeri ayrı
Başkan Özbek, Donk, Mariano, Muslera ve Maicon, ticaret hayatına atılan eski kaptanı yalnız bırakmadı
VAZGEÇMEM
Açılışta oldukça mutlu olan Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın hayatında ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Sabri Sarıoğlu, "Futbol bu, ayrılıklar da olabilir. Herkesin geleceği var. Ayrıldık diye sevdamızdan vazgeçmiş değiliz. Her şey benim için iyi gidiyor. Hem Galatasaray hem de biz ligde iyi durumdayız. Şu an her şey bizim için iyi gidiyor" şeklinde konuştu.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:35
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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