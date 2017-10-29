 Özkahya yönetecek – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Özkahya yönetecek

    Özkahya yönetecek
    İki takım arasındaki bu önemli mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya, bugüne kadar Galatasaray'ın 38 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 21 kez sahadan galip ayrılırken, 9 kez de rakibine mağlup oldu. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Özkahya geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılı futbolculara 82 sarı, 3 de kırmızı kart gösterdi.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:30
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