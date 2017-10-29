Kulübe golcüsü Eren

GEÇEN sezon 38 resmi maçta 12 gol atan Eren Derdiyok, bu sezon kulübeden kurtulamıyor. Bu yıl Süper Lig'de sadece 6 maçta toplam 36 dakika şans bulan 29 yaşındaki forvet; geçen sezon ligde oynadığı ilk 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırmıştı.