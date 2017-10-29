 Kulübe golcüsü Eren – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kulübe golcüsü Eren

    Kulübe golcüsü Eren
    GEÇEN sezon 38 resmi maçta 12 gol atan Eren Derdiyok, bu sezon kulübeden kurtulamıyor. Bu yıl Süper Lig'de sadece 6 maçta toplam 36 dakika şans bulan 29 yaşındaki forvet; geçen sezon ligde oynadığı ilk 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırmıştı.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kulübe golcüsü Eren haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.