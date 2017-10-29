 Kasımpaşa son oldu – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kasımpaşa son oldu

    Kasımpaşa son oldu
    Sarı-kırmızılılar ayrıca toplamda da 13 maçtır da yenilmiyor. Bu süreçte 11 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu da, ligde devam eden en uzun namağlup olma serisi. Galatasaray, en son 2016- 2017 sezonunun 30. haftasında evinde Kasımpaşa'ya yenilmişti.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa son oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.