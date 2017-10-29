Kasımpaşa son oldu

Sarı-kırmızılılar ayrıca toplamda da 13 maçtır da yenilmiyor. Bu süreçte 11 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu da, ligde devam eden en uzun namağlup olma serisi. Galatasaray, en son 2016- 2017 sezonunun 30. haftasında evinde Kasımpaşa'ya yenilmişti.