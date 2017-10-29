 Kaptan göreve – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Kaptan göreve

    Kaptan göreve
    Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Belhanda'nın yokluğunda Tudor'un Selçuk İnan'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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