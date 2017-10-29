 Galatasaray’da 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    ’da 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

    Galatasaray’da 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

    , Trabzonspor yenilgisiyle Süper Lig’de 13 maç aradan sonra mağlup oldu.

    , Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgiyle sarı-kırmızılılarda bir seride bitmiş oldu. Galatasaray, bu maç öncesinde ligde 13 müsabakada yenilgi yüzü görmemişti. Sarı-kırmızılılar, en son 2016-2017 sezonunda Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla kaybetmişti. Aslan, bu maçtan sonra oynadığı 13 karşılaşmada 11 kez rakipleri mağlup ederken, 2 kez de berabere kaldı.

    Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

    2016-2017 sezonu
    Gaziantepspor: 1 - Galatasaray: 2
    Galatasaray: 2 - Osmanlıspor: 0
    Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 3
    Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1

    2017-2018 sezonu
    Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1
    Osmanlıspor: 1 - Galatasaray: 3
    Galatasaray: 3 - Sivasspor: 0
    Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1
    Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 0
    Bursaspor: 1 - Galatasaray: 2
    Galatasaray: 3 - Karabükspor: 2
    Konyaspor: 0 - Galatasaray: 2
    Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0


    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:05
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