Galatasaray 2 futbolcusunu kaybetti
Galatasaray’da Trabzonspor maçında Badou Ndiaye ile Sofiane Feghouli, kırmızı kart gördü.
?Ndiaye ile Feghouli, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği maçında takımını yalnız bırakacak.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:34
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
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