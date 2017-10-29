 En az yiyen en çok yiyene karşı – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    En az yiyen en çok yiyene karşı

    En az yiyen en çok yiyene karşı
    Trabzon'un Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele de ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Trabzon ekibi şu an ligin en çok gol yiyen takımı durumunda. Çıktığı 9 maçta 22 gol atan Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takım karşısında kalesini nasıl gole kapatır hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takım ise ligin en az gol yiyen ekibi. 9 maçta kalesinde sadece 6 gol gören Cimbom, 4 maçta da kalesini gole kapattı.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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