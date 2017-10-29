En az yiyen en çok yiyene karşı

Trabzon'un Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele de ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Trabzon ekibi şu an ligin en çok gol yiyen takımı durumunda. Çıktığı 9 maçta 22 gol atan Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takım karşısında kalesini nasıl gole kapatır hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takım ise ligin en az gol yiyen ekibi. 9 maçta kalesinde sadece 6 gol gören Cimbom, 4 maçta da kalesini gole kapattı.