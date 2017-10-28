'Trabzon'a hazırız'

Cimbom’un ‘Ahtapot’ lakaplı yıldızı Fernando’dan derbi öncesi net mesaj: “Arkadaşlarım ‘Trabzon zor deplasman’ dedi. Ama tek hedefimiz 3 puan”

Galatasaray'ın orta sahasındaki tecrübeli ismi Fernando Reges, beIN Sports'a konuştu. Brezilyalı futbolcu hafta sonu oynanacak Trabzonspor derbisiyle ilgili "Zor deplasman olduğunu arkadaşlarım bana anlattı. Takım olaraz hazırız. Tüm zorluklara göğüs gerip 3 puanı almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Fernando çok çalıştıklarını kaydederek sezon sonu için sadece şampiyonluğa kilitlendiklerini kaydetti. Başarılı futbolcu "Takım iyi durumda. Aldığımız sonuçlar da bunun göstergesi" diyerek zorlu fikstüre hazır olduklarının altını çizdi.



'TUDOR MÜKEMMEL HOCA'

Fernando, İgor Tudor'u da övdü, "Tudor çalışmayı çok seviyor. Bizi de iyi çalıştırıyor. Fiziksel ve taktiksel idmanları çok iyi. Mükemmel bir hoca" dedi. Fernando, idmanda kendisini zekasıyla Feghouli'nin, tecrübesiyle Selçuk İnan'ın ve hızıyla Rodrigues'in zorladığını belirtti. Transferiyle ilgili şöyle konuştu: "Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü. Reddedilmez"



Fernando'dan taşanlar

* Fenerbahçe derbisinde stattaki atmosfer mükemmeldi.

Taraftar bizi hep ileri itiyor.

* Maicon çok iyi stoper. Ayaklarına hakim. Bizi rahatlatıyor. Çok güzel goller de atıyor.

* Yeni kurulan takımlar başta sıkıntı yaşayabilir.

Mütevazi oyuncularız, biz bu süreci iyi atlattık.

* Süper Li'de kalite yüksek. Sert ve güçlü bir lig.

* Ndiaye ile oynadığım için şanslıyım. Çok koşuyor.

Her yere yetişiyor. Çok mücadele ediyor.

* Boş vakitlerimi ailemle geçiriyorum. Şimdi yeni yeni Türkçe öğrenmeye de başladım.

* Fenerbahçe derbisine iyi başladık. Serdar Aziz çıkınca sistem değişince biraz zorlandık.