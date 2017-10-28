'Trabzon'a hazırız'
Cimbom’un ‘Ahtapot’ lakaplı yıldızı Fernando’dan derbi öncesi net mesaj: “Arkadaşlarım ‘Trabzon zor deplasman’ dedi. Ama tek hedefimiz 3 puan”
'TUDOR MÜKEMMEL HOCA'
Fernando, İgor Tudor'u da övdü, "Tudor çalışmayı çok seviyor. Bizi de iyi çalıştırıyor. Fiziksel ve taktiksel idmanları çok iyi. Mükemmel bir hoca" dedi. Fernando, idmanda kendisini zekasıyla Feghouli'nin, tecrübesiyle Selçuk İnan'ın ve hızıyla Rodrigues'in zorladığını belirtti. Transferiyle ilgili şöyle konuştu: "Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü. Reddedilmez"
Fernando'dan taşanlar
* Fenerbahçe derbisinde stattaki atmosfer mükemmeldi.
Taraftar bizi hep ileri itiyor.
* Maicon çok iyi stoper. Ayaklarına hakim. Bizi rahatlatıyor. Çok güzel goller de atıyor.
* Yeni kurulan takımlar başta sıkıntı yaşayabilir.
Mütevazi oyuncularız, biz bu süreci iyi atlattık.
* Süper Li'de kalite yüksek. Sert ve güçlü bir lig.
* Ndiaye ile oynadığım için şanslıyım. Çok koşuyor.
Her yere yetişiyor. Çok mücadele ediyor.
* Boş vakitlerimi ailemle geçiriyorum. Şimdi yeni yeni Türkçe öğrenmeye de başladım.
* Fenerbahçe derbisine iyi başladık. Serdar Aziz çıkınca sistem değişince biraz zorlandık.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:28
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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