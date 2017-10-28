 Tek eksik Belhanda – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Tek eksik

    Tek eksik Belhanda
    ASLAN'DA Fenerbahçe derbisinde belindeki ağrılar nedeniyle oyundan çıkan Serdar Aziz iyileşti. İki hafta dinlendirilen Tolga Ciğerci geçen hafta 11'e dönmüştü. Konya deplasmanında kasık ağrıları nedeniyle oyundan alınan Rodrigues de forma bekliyor. Cezalı dışında takımda eksik bulunmuyor.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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