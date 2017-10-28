 Semih Kaya kızardı – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    28 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    kızardı

    Semih Kaya kızardı
    CİMBOM'dan ayrılıp Sparta Prag'ın yolunu tutan 'nın Çekya macerası bir hayli şanssız başladı. Takımının elendiği Kızılyıldız maçında forma giyen Semih ardından sakatlığı sebebiyle 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Dönüşünde çıktığı maçta ise kırmızı kart gördü.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:29
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