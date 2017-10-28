Savunma bakanı Tudor

9 maçta 6 gol yiyen G.Saray, 0,66 ile 30 yılın en iyi yüzdelerinden birisini yakaladı. Aslan neredeyse tüm defans istatistiklerinde zirvede. Kalesine en az şut çekilen ve en fazla atak uzaklaştıran takım olan Cimbom, 6 maçtır duran toptan hiç gol yememeyi de başardı.

Son iki sezonda tel tek dökülen Galatasaray'ı müthiş bir değişimle ligin zirvesine taşıyan Tudor, takımın büyük problemlerini de tek tek çözüyor... Uzun süredir başa bela olan savunma hataları bu sezon en aza inmiş durumda. Öyle ki Cimbom, ligin neredeyse tüm defans istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Kalesine en az şut çekilen (8,8) ve en fazla atak uzaklaştıran (21,8) takım olan G.Saray, en fazla top çalan da (19,9) 2. takım oldu.



BÖYLE GİDRESE REKOR OLUR!

Şu ana kadar oynanan 9 maçta kalesinde 6 gol gören ve 0,66'lık yüzde yakalayan Sarı-Kırmızılılar, son yılların en iyi ortalamalarından birisini elde etti. Cimbom bunu 34 haftaya yayarsa 30 yılın rekorunu kırmış olacak. İlk 9 haftalara bakıldığında ise 0,66'lık yüzde, son 30 yılın en iyi en iyi ikinci performansı olarak göze çarpıyor.



İLK 3 HAFTA 3 GOL, SONRA KİLİT

Tudor göreve geldiğinde, takımın en büyük hastalığı olan duran toptan gol yeme alışkanlığını bitireceğini söylemişti. Hırvat hoca belki bunu geçen sezon başaramadı ama bu sezon fark gözler önüne seriliyor. Cimbom ilk 3 haftada duran toptan 3 gol yese de ardından performansta müthiş bir yükseliş oldu. Son 6 maçta da rakiplerine duran toptan gol şansı tanımayan Sarı-Kırmızılılar, pozisyon verme konusunda da oldukça cimri davranıyor..