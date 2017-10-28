Satranç gibi derbi
Hikmet Karaman, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı
"Çalımbay gerçeği var"
"Çıkış yapmak isteyen takımlara karşı çok zorlanırsınız. Şu anda çıkış yapmak isteyen takım kim? Trabzonspor... Ligde G.Birliği-Beşiktaş maçını unutmamak lazım. G.Saray, Trabzonspor derbisinde bütün bunları düşünmeli. G.Saray derbide oyunu kontrol etmeyip kendi oyununu oynamaya kalkarsa, Trabzonspor cezayı keser. Bordo-mavililerde eksiklerin olması hiç önemli değil. Kimin olmadığı hiç önemli değil. Trabzonspor yapı olarak coşkulu bir takım. Taraftarı destek veriyor. G.Saray hücum oynayayım derse işi zora sokar. Bir de Rıza Çalımbay gerçeği var. Rıza hoca büyük takımlara karşı iyi işler yapıyor. Tudor ilk hamlesini ilk 11'de yapabilir. Ancak 3-4 adım sonrasının hamlelerini de düşünmeli. Bu maç tam bir satranç oyunu."
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:07
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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