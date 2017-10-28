Sabri Sarıoğlu optik dükkanı açtı
Göztepe’de başarılı bir sezon geçiren Sabri Sarıoğlu, Nişantaşı’nda optik dükkanı açtı. Açılışa Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile futbolcular katıldı.
DURSUN ÖZBEK: "HİÇBİR ZAMAN GALATASARAYLILAR BİRBİRİNİ YALNIZ BIRAKMAZ"
Açılışta konuşan Başkan Dursun Özbek, Sabri Sarıoğlu'na iş hayatında başarılar dileyerek, "Galatasaray'ın emektarı, Galatasaray'a 21 sene vermiş, hakiki Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nun bu açılışında yalnız bırakmak istemedik. Kendisine futbolda gösterdiği başarıyı inşallah ticaret hayatında da gösterir. Bol kazançlar diliyorum. Allah utandırmasın. Çok güzel olmuş burası. Bütün Galatasaraylıları buraya davet ediyorum, bütün gözlük ihtiyacını karşılamak için. Hiçbir zaman Galatasaraylılar birbirini yalnız bırakmaz. Bütün camiayı Sabri'ye desteğe çağırıyorum. Sabri'nin Galatasaray'a verdiği emek hiç tartışılmaz. Yönetim olarak da şahsen de Sabri'yi ne kadar sevdiğimi Sabri'nin kendisine sorun" diye konuştu.
SABRİ SARIOĞLU: "AYRILDIK DİYE SEVDAMIZDAN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ"
Dursun Özbek'e açılışa geldiği için teşekkür eden Sabri Sarıoğlu, "Futbol bu, ayrılıklar da olabilir. Herkesin geleceği var. Ayrıldık diye sevdamızdan vazgeçmiş değiliz. Her şey benim için iyi gidiyor. Hem Galatasaray hem de biz ligde iyi gidiyoruz. Şu an her şey bizim için iyi gidiyor" şeklinde konuştu.
Eski yöneticilerden Emir Sarıgül ise İstanbulun en önemli çekim merkezlerinden biri olan Nişantaşı'nda açılan dükkan için Sabri Sarıoğlu'na başarılar diledi.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:23
-
Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 13
Yorum
TFF ye yazıklar olsunnnn BU TFF ye yazıklar olsun..onlarda tsUN yenilmesinin istediler.bu yakup kayış GS için bunun yapmış olamazmı..bu adamın konuşmaları okunsun.du
-
Medel + Negredo 20 milyon €
Toplam 11
Yorum
taner fikret başkanın yerinde olsam artıok millitakıma bjk taşlı yıldızları göndermeyip bu cezaları veto ederim
-
İngilizler'in umudu 17'lik Türk
Toplam 4
Yorum
sönmez neden ilgilensinler ki Türkiye başarılı olur sonra ve fatih terimler nasıl gereksiz yere para yiyebilirler Tff fe ne yapar sonra Yazıkkk
Sabri Sarıoğlu optik dükkanı açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.