 O kupayı kaldıracağım – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    O kupayı kaldıracağım

    O kupayı kaldıracağım
    G.Saray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, sarı-kırmızılı takımı şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi'ne dönmek için seçtiğini söyledi. 'Bu benim için bir meydan okumaydı' diyen Mariano, şampiyonluk için, "Tanrım, bunun için savaşıyoruz. Lideriz ve en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Kupayı kaldırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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