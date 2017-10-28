O kupayı kaldıracağım

G.Saray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, sarı-kırmızılı takımı şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi'ne dönmek için seçtiğini söyledi. 'Bu benim için bir meydan okumaydı' diyen Mariano, şampiyonluk için, "Tanrım, bunun için savaşıyoruz. Lideriz ve en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Kupayı kaldırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.