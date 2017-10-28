Lider G.Saray, Trabzon deplasmanında
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Medical Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 23 puan toplayan Galatasaray, Trabzonspor maçını kazanarak namağlup liderliğini sürdürmeye çalışacak.
Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda müsabakada forma giyemecek.
Ligde 13 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.
Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 9 karşılaşmada ise 7 galibiyet ile 2 beraberlik aldı.
Fernando ve Serdar ceza sınırında
Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi Fernando Reges ve Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde daha önce üçer kez sarı kart çıkartılan Fernando ve Serdar Aziz, Trabzonspor maçında da sarı kart görmeleri halinde, 11. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasında cezalı duruma düşecek.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:42
-
Basketbolda derbi günü
Toplam 1
Yorum
Gslı Türkiyenin en büyüklerine başarılar diliyorum..
-
RvP’den 3 maç daha hayır yok
Toplam 2
Yorum
dost Aldigi paralar haram olsun.
-
Deneme tahtası değiliz!
Toplam 25
Yorum
yuh olsun ormancı daha ne olsun 2 maçlık cezanı bire indirdiler koruna koruna 2 sene üstüste şampiyon hala da ağlıyorsan yuh olsun.
Lider G.Saray, Trabzon deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.