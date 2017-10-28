 Kazancı’ya son görev – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Kazancı’ya son görev

    Kazancı’ya son görev
    Uzun yıllar Galatasaray'da masörlük yapan, aynı zamanda kulüp üyesi olan merhm Erkan Kazancı, son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Terim, Hamza Hamzaoğlu, Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, Sabri Sarıoğlu, eski oyuncular Hasan Şaş, Cüneyt Tanman, Bülent Korkmaz törene katıldı.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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