Kaptan dümene
Tudor, Trabzon’da cezalı Belhanda’nın yerine Selçuk’u monte edecek. Rodrigues sürprizde... 4’lü defansa dönülürse sol bekte Linnes olacak
Savunmada ise iki olasılık gündemde. Son iki maçtaki gibi 3'lü defansa devam edilirse Macion, Serdar Aziz ve Denayer sahada olacak. 4'lü savunmaya dönülürse sol bekte Linnes oynayacak. Serdar kulübeye çekilecek. Trabzon'un zayıf yönlerini ezberleten Tudor, orta sahadan kapılacak toplarla hızlı hücuma çıkmanın hesaplarını yapıyor.
Selçuk: Mahcup etmem?
Belhanda'nın yokluğunda forma şansı yakalayan Selçuk İnan, teknik direktör İgor Tudor ile bir görüşme yaparak göreve hazır olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncunun, "Kendimi çok hazır hissediyorum. Nerede şans verirseniz oynarım. Sizi mahcup etmem" dediği öğrenildi.
Savaş ÇORLU
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:08
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
Kaptan dümene haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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