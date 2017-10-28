Kaptan dümene

Tudor, Trabzon’da cezalı Belhanda’nın yerine Selçuk’u monte edecek. Rodrigues sürprizde... 4’lü defansa dönülürse sol bekte Linnes olacak

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Trabzonspor maçının ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Ana kadroyu koruyacak olan Hırvat çalıştırıcı, cezalı Youness Belhanda'nın yerine orta sahaya Selçuk İnan'ı monte etmeyi planlıyor. Rodrigues'i de bu bölgede deneyen genç hocanın kaptanı ilk seçenek olarak düşündüğü bildirildi.



Savunmada ise iki olasılık gündemde. Son iki maçtaki gibi 3'lü defansa devam edilirse Macion, Serdar Aziz ve Denayer sahada olacak. 4'lü savunmaya dönülürse sol bekte Linnes oynayacak. Serdar kulübeye çekilecek. Trabzon'un zayıf yönlerini ezberleten Tudor, orta sahadan kapılacak toplarla hızlı hücuma çıkmanın hesaplarını yapıyor.



Selçuk: Mahcup etmem?

Belhanda'nın yokluğunda forma şansı yakalayan Selçuk İnan, teknik direktör İgor Tudor ile bir görüşme yaparak göreve hazır olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncunun, "Kendimi çok hazır hissediyorum. Nerede şans verirseniz oynarım. Sizi mahcup etmem" dediği öğrenildi.



Savaş ÇORLU