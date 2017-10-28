 ‘İftiraya dava açtık’ – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    ‘İftiraya dava açtık’

    ‘İftiraya dava açtık’
    Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçındaki koreografi sonrası rakip taraftarların buluştuğu bir adresin suçlamalarına karşı dava açıldı. Kulüp üyesi avukat Metin Ünlü "Galatasaray'a iftira atanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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