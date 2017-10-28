Hedef rekoru egale etmek

SÜPER Lig'de bu sezon ilk 9 haftayı 7 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen G.Saray, Trabzon'da galip gelmesi halinde 2001-02 ve 2005-06 sezonlarının ilk 10 haftasındaki en iyi başlangıç (8 galibiyet, 2 beraberlik) rekorunu egale edecek.