 Hedef rekoru egale etmek – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hedef rekoru egale etmek

    Hedef rekoru egale etmek
    SÜPER Lig'de bu sezon ilk 9 haftayı 7 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen G.Saray, Trabzon'da galip gelmesi halinde 2001-02 ve 2005-06 sezonlarının ilk 10 haftasındaki en iyi başlangıç (8 galibiyet, 2 beraberlik) rekorunu egale edecek.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedef rekoru egale etmek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.