GS Sportif A.Ş. ibra edildi

G.Saray Sportif A.Ş.'nin 2017 Olağan Genel Kurul toplantısı Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirildi. Şirket hissedarları, hükümet komiseri ve denetçilerin katıldığı genel kurulda yönetim ibra edildi. Yusuf Günay ise yeni bağımsız üye oldu.