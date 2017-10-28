Galatasaray'ın kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Süper Lig'de yarın oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının 21 kişilik maç kadrosu belli oldu.
"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli."
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:03
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Aziz Yıldırım ağladı! Gözyaşlarına engel olamadı
Toplam 4
Yorum
BelcikaliAslan fener taraftara son 2 sezondur agliyorki..... onlari hic dusundu mu
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İngilizler peşinde
Toplam 7
Yorum
dogan o kadar okula gitin, insan olamadın, senin gibileri görünce amip yazıyor sanıyorum
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F.Bahçe Arda'yı resmen istedi
Toplam 16
Yorum
dogan hiç komik değil....
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