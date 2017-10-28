Fernando Muslera geri sayıma geçti

SARI-kırmızılıların tecrübeli eldiveni Fernando Muslera baba olma sevincini yaşamak için gün sayıyor. 6 yıldır Galatasaray forması giyen Uruguaylı file bekçisinin eşi Patricio Callero, Kasım ayı içinde doğum yapacak. İkili sık sık doğacak çocukları için alışveriş yapıyor.