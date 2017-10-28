 Fernando Muslera geri sayıma geçti – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Fernando geri sayıma geçti

    Fernando Muslera geri sayıma geçti
    SARI-kırmızılıların tecrübeli eldiveni Fernando Muslera baba olma sevincini yaşamak için gün sayıyor. 6 yıldır Galatasaray forması giyen Uruguaylı file bekçisinin eşi Patricio Callero, Kasım ayı içinde doğum yapacak. İkili sık sık doğacak çocukları için alışveriş yapıyor.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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