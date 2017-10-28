Fark düşmez artar

Süper Lig'deile'afark yapan Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkları moralli şekilde sürüyor... Başkanönceki akşam Florya'daki antrenmana gelerek takımın son durumu hakkında bilgi alırken, teknik direktör'un ilk yarıyı zirvede bitirme sözü verdiği öğrenildi. Hırvat çalıştırıcının, Fenerbahçe Teknik Direktörü'ın sürekli gündeme getirdiği, "Galatasaray ile suni bir puan farkı var. Ligi üstte bitirecek 4 takımla oynayacaklar. 5-6 hafta sonra puanlar birbirine yaklaşır" iddiası için de, "Bence de fark suni!Devre arasına kadar 10 puana çıkabilir" yorumunu yaptığı belirlendi.Tudor'u bu yoruma götüren ise Fenerbahçe'nin fikstürünün en az kendilerininki kadar zor olması... Galatasaray ilk yarıda kalan 8 haftadavegibi zorlu rakiplerle oynarken, Fenerbahçe devedeplasmanlarına gidecek. Ayrıca ligde 4. durumda olanve çıkıştakiile karşılaşacak. Cimbom kalan 8 haftada sadece 2 kez İstanbul dışına çıkarken, Fenerbahçe 4 kez evinden uzakta oynayacak.