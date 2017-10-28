Fark düşmez artar
Hırvat hocanın, Aykut Kocaman’ın sürekli dile getirdiği ‘G.Saray ile puan farkı suni’ sözleri için “Bence de suni, devre arasına kadar fark 10 puana çıkabilir” yorumunu yaptığı öğrenildi
ONLARINKİ DAHA ZOR
Tudor'u bu yoruma götüren ise Fenerbahçe'nin fikstürünün en az kendilerininki kadar zor olması... Galatasaray ilk yarıda kalan 8 haftada Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş gibi zorlu rakiplerle oynarken, Fenerbahçe de Antalya, Bursa ve Konya deplasmanlarına gidecek. Ayrıca ligde 4. durumda olan Kayserispor ve çıkıştaki Osmanlıspor ile karşılaşacak. Cimbom kalan 8 haftada sadece 2 kez İstanbul dışına çıkarken, Fenerbahçe 4 kez evinden uzakta oynayacak.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:26
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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