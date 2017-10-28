 Fark düşmez artar – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Fark düşmez artar

    Fark düşmez artar

    Hırvat hocanın, Aykut Kocaman’ın sürekli dile getirdiği ‘G.Saray ile puan farkı suni’ sözleri için “Bence de suni, devre arasına kadar fark 10 puana çıkabilir” yorumunu yaptığı öğrenildi

    Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'a 8'er puan fark yapan Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkları moralli şekilde sürüyor... Başkan Dursun Özbek önceki akşam Florya'daki antrenmana gelerek takımın son durumu hakkında bilgi alırken, teknik direktör İgor Tudor'un ilk yarıyı zirvede bitirme sözü verdiği öğrenildi. Hırvat çalıştırıcının, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın sürekli gündeme getirdiği, "Galatasaray ile suni bir puan farkı var. Ligi üstte bitirecek 4 takımla oynayacaklar. 5-6 hafta sonra puanlar birbirine yaklaşır" iddiası için de, "Bence de fark suni! Daha da artar... Devre arasına kadar 10 puana çıkabilir" yorumunu yaptığı belirlendi.

    ONLARINKİ DAHA ZOR
    Tudor'u bu yoruma götüren ise Fenerbahçe'nin fikstürünün en az kendilerininki kadar zor olması... Galatasaray ilk yarıda kalan 8 haftada Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş gibi zorlu rakiplerle oynarken, Fenerbahçe de Antalya, Bursa ve Konya deplasmanlarına gidecek. Ayrıca ligde 4. durumda olan Kayserispor ve çıkıştaki Osmanlıspor ile karşılaşacak. Cimbom kalan 8 haftada sadece 2 kez İstanbul dışına çıkarken, Fenerbahçe 4 kez evinden uzakta oynayacak.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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