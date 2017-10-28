 En pahalı seyirci Cedric Carrasso – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    En pahalı seyirci Cedric Carrasso

    En pahalı seyirci Cedric Carrasso
    Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı yedek kaleci Cedric Carrasso 9 haftada hiç forma giymedi. Fransız eldiven 8 maçta kadroya giremezken sadece Atiker Konyaspor deplasmanında kulübede bekledi. 600 bin euro alan 35 yaşındaki kaleci diğer maçları tribünden takip etti.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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