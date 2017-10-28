En pahalı seyirci Cedric Carrasso

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı yedek kaleci Cedric Carrasso 9 haftada hiç forma giymedi. Fransız eldiven 8 maçta kadroya giremezken sadece Atiker Konyaspor deplasmanında kulübede bekledi. 600 bin euro alan 35 yaşındaki kaleci diğer maçları tribünden takip etti.