Aslan'a piyanist forvet
Gomis’in dinlendirildiği anlarda Eren Derdiyok çare olamadı. Galatasaray, U-21 Milli Takımının forveti Umut için devrede. Bu sezon 11 maçta 7k ez ağları sarstı
ERGÜN SEFERE ÇIKACAK
Umut Bozok sezon başında Consolat Marsilya'dan Nimes'e 150 bin euro'ya transfer oldu. Kısa süredeki müthiş performansıyla bedelini 5'e katladı. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, 2020'ye kadar Nimes'le kontratı olan genç futbolcu için menajeriyle dirsek temasını sürdürüyor. Devre arası transfer dönemine doğru Ergün, Fransa'nın yolunu tutacak ve Umut için kulübüyle resmi transfer görüşmelerini başlatacak. Türkiye 21 Yaş Altı Takımı'nda da forma giyen Umut 1.78 boyunda, 70 kilo. Sağ ayağını müthiş kullanıyor. Yüksek tekniğiyle dikkat çekiyor.
7 YAŞINDAN BERİ PİYANO ÇALIYOR
Umut Bozok'un babası müzisyen... Müzik kulağının güçlü olması sebebiyle küçük yaştan beri sanata da yakın duruyor. 7 yaşında başladığı piyanonun başından hiç kalkmadı. Özellikle Milli Takım kamplarında takım arkadaşlarına verdiği piyano resitalleriyle tanınıyor. Kendini bedensel ve zihinsel olarak dengede tutmak için karate de yapıyor.
GOL SEVİNCİ RONALDO'DAN
Umut Bozok attığı gollerden sonra Real Madrid'li yıldız Cristiano Ronaldo gibi seviniyor. Kenara koşup bir kere zıplayan Umut Bozok ardından tıpkı Portekizli futbolcu gibi iki elini yana açıyor ve takım arkadaşlarıyla kucaklaşıyor.
TÜM AİLESİ CİMBOMLU
Kariyerine stoper olarak başlayan Umut Bozok ardından hocalarının şut yeteneğini keşfetmesiyle birlikte hücuma kaydı. Dedesi fanatik Galatasaraylı olan genç oyuncu bu sebeple sarı-kırmızılı renklere çocukluğundan beri aşina.
U-21 Milli Takım forması giyen Umut Bozok'tan piyano resitali pic.twitter.com/hoN76u97d0— Fotomaç (@fotomac) 4 Eylül 2017
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:02
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
Aslan'a piyanist forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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