 Aslan'a piyanist forvet – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Aslan'a piyanist forvet

    Aslan'a piyanist forvet

    Gomis’in dinlendirildiği anlarda Eren Derdiyok çare olamadı. Galatasaray, U-21 Milli Takımının forveti Umut için devrede. Bu sezon 11 maçta 7k ez ağları sarstı

    Galatasaray'da transferin başındaki isim Cenk Ergün devre arası için kolları erken sıvadı. Sezon başı yapılan doğru hamlelerle büyük güven kazanan Cenk Ergün'ün scout ekibiyle yaptığı ortak çalışma sonucu 21 yaşındaki Umut Bozok ismi gündeme geldi. SEZONA müthiş başlayan ve 9 gol atan Bafetimbi Gomis'in kenara geldiği anlarda Eren Derdiyok'tan istediği verimi alamayan teknik direktör İgor Tudor buraya mutlaka bir takviye yapılması gerektiğini belirtti. Çalışmalar hemen başlarken öne çıkan isim Nimes'in 21 yaşındaki forveti oldu. 21 yaş altı takımında forma giyen Umut bu sezon kısa sürede müthiş bir performans gösterdi. Geride kalan 12 haftada 11 kez forma giyen genç yıldız fileleri 7 kez sarstı. Umut Bozok'un golleriyle Nimes bu sene zirveyi zorluyor.

    ERGÜN SEFERE ÇIKACAK
    Umut Bozok sezon başında Consolat Marsilya'dan Nimes'e 150 bin euro'ya transfer oldu. Kısa süredeki müthiş performansıyla bedelini 5'e katladı. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, 2020'ye kadar Nimes'le kontratı olan genç futbolcu için menajeriyle dirsek temasını sürdürüyor. Devre arası transfer dönemine doğru Ergün, Fransa'nın yolunu tutacak ve Umut için kulübüyle resmi transfer görüşmelerini başlatacak. Türkiye 21 Yaş Altı Takımı'nda da forma giyen Umut 1.78 boyunda, 70 kilo. Sağ ayağını müthiş kullanıyor. Yüksek tekniğiyle dikkat çekiyor.

    7 YAŞINDAN BERİ PİYANO ÇALIYOR
    Umut Bozok'un babası müzisyen... Müzik kulağının güçlü olması sebebiyle küçük yaştan beri sanata da yakın duruyor. 7 yaşında başladığı piyanonun başından hiç kalkmadı. Özellikle Milli Takım kamplarında takım arkadaşlarına verdiği piyano resitalleriyle tanınıyor. Kendini bedensel ve zihinsel olarak dengede tutmak için karate de yapıyor.

    GOL SEVİNCİ RONALDO'DAN
    Umut Bozok attığı gollerden sonra Real Madrid'li yıldız Cristiano Ronaldo gibi seviniyor. Kenara koşup bir kere zıplayan Umut Bozok ardından tıpkı Portekizli futbolcu gibi iki elini yana açıyor ve takım arkadaşlarıyla kucaklaşıyor.

    TÜM AİLESİ CİMBOMLU
    Kariyerine stoper olarak başlayan Umut Bozok ardından hocalarının şut yeteneğini keşfetmesiyle birlikte hücuma kaydı. Dedesi fanatik Galatasaraylı olan genç oyuncu bu sebeple sarı-kırmızılı renklere çocukluğundan beri aşina.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:02
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