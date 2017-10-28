Açıkladı! Barcelona'dan teklif aldı mı?

Brezilya basınına konuşan başarılı sağ bek; "Brezilya'dan Fransa'ya giderek Avrupa hayalimi gerçekleştirdim. Daha sonra İspanya'da devam ettim. Büyük liglerdeki mücadeleleri seviyorum. Türkiye de bunlardan birisi. Galatasaray'ın renkleri için savaşıp, ligde şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne dönek..." şeklinde konuştu.

Mariano ayrıca 'Barcelona'dan teklif aldım mı?' sorusunu da yanıtladı. Brezilya futbolcu, "Barcelona'dan bana kimse gelmedi, görüşmedi. Bunlar basında yer alan şeylerdi. Barcelona ile adımın geçmesi benim için büyük bir lütuftu" ifadelerini kullandı.

Brezilya Milli Takım teknik direktörü Tite ile daha öncede çalıştığını ifade edn Mariano, "Tite daha çok tanıdığı oyuncularla çalışmayı seven bir antrenördür. Tercihlerinde de harika işler çıkartıyor. Ben olsam da olmasam da umarım milli takım Rusya'da başarılı olur. Galatasaray'da şu anda çok iyiyim. Böyle de devam edeceğim. Umarım bana da bir fırsat gelir Her şey olabilir" değerlendirmesinde bulundu.