Yeni ekiple devam

Yeni transferlerle futbol takımını rayına oturtan G.Saray Başkanı, bir dönem daha aday olacak. Özbek, ekibini yenileyip daha güçlü bir yönetimle yola devam etmeyi planlıyor

G.SARAY'da başkan Dursun Özbek, gelecek yıl mayıs ayında yapılacak kongre için hazırlıklara başladı. Geçen sezon sıkıntılı günler yaşayan Özbek, futbolda transferlerin tutması ve takımın ligde liderliğe oturmasıyla elini güçlendirdi. Yıllardır konuşulan Riva projesini de hayata geçiren Özbek'in genel kurul üyelerinden bir dönem daha yetki istemesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkan, kongrede üyelerin karşısına güçlü bir şekilde çıkmak için yönetim kurulunun önemli bir bölümünü değiştirmeyi planlıyor.



IŞIN ÇELEBİ İLK SIRADA

DURSUN Özbek'in listesine almak için çalıştığı isimler arasında Işın Çelebi ilk sırada... Dikran Gülmezgil, Aydın Yardım, Abdullah Kavukçu, Erdal Aslan'ın da başkanın gözdeleri arasında olduğu belirtildi. Camianın abileri ise Mehmet İpekdokuyan, Mete İlkiz ve Ebru Köksaldı'nın yönetime girmesi için bastırıyor. Levent Karadeniz, Erdem Keçeci, Ali Yüce ve Ceyda Gürcan da Özbek'in aklındaki isimler...



ALAÇAYIR VE AKÜZÜM İLE DEVAM, DİĞERLERİ BELİRSİZ!

DURSUN Özbek'in mevcut yönetimden sadece Eşref Alaçayır ve Ural Aküzüm ile yeni dönemde devam etmeyi düşündüğü bildirildi. Başkanın; Alper Narman, Cengiz Özyalçın, Can Topsakal ve Nasuhi Sezgin konusunda henüz kararını vermediği dile getirilirken, diğer yöneticilerle ise yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi.



FARK ATMIŞTI

ÖZBEK 23 Mayıs 2015'teki seçimi rakipleri Turgay Kuran ve Ahmet Özdoğan'a karşı 2 bin 800 oyla açık farkla kazanmıştı.



PRİMLER DERBİ ÖNCESİ ÖDENECEK

BAŞKAN Özbek'ten futbolculara prim müjdesi geldi. Oyuncuların son 5 maçta hak ettikleri tüm primlerin pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesi hesaplarına yatırılacağı bildirildi.