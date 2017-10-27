Yeni ekiple devam
Yeni transferlerle futbol takımını rayına oturtan G.Saray Başkanı, bir dönem daha aday olacak. Özbek, ekibini yenileyip daha güçlü bir yönetimle yola devam etmeyi planlıyor
IŞIN ÇELEBİ İLK SIRADA
DURSUN Özbek'in listesine almak için çalıştığı isimler arasında Işın Çelebi ilk sırada... Dikran Gülmezgil, Aydın Yardım, Abdullah Kavukçu, Erdal Aslan'ın da başkanın gözdeleri arasında olduğu belirtildi. Camianın abileri ise Mehmet İpekdokuyan, Mete İlkiz ve Ebru Köksaldı'nın yönetime girmesi için bastırıyor. Levent Karadeniz, Erdem Keçeci, Ali Yüce ve Ceyda Gürcan da Özbek'in aklındaki isimler...
ALAÇAYIR VE AKÜZÜM İLE DEVAM, DİĞERLERİ BELİRSİZ!
DURSUN Özbek'in mevcut yönetimden sadece Eşref Alaçayır ve Ural Aküzüm ile yeni dönemde devam etmeyi düşündüğü bildirildi. Başkanın; Alper Narman, Cengiz Özyalçın, Can Topsakal ve Nasuhi Sezgin konusunda henüz kararını vermediği dile getirilirken, diğer yöneticilerle ise yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi.
FARK ATMIŞTI
ÖZBEK 23 Mayıs 2015'teki seçimi rakipleri Turgay Kuran ve Ahmet Özdoğan'a karşı 2 bin 800 oyla açık farkla kazanmıştı.
PRİMLER DERBİ ÖNCESİ ÖDENECEK
BAŞKAN Özbek'ten futbolculara prim müjdesi geldi. Oyuncuların son 5 maçta hak ettikleri tüm primlerin pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesi hesaplarına yatırılacağı bildirildi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:36
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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