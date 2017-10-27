Ucuz kurtuldu
Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili Galatasaray’a, bu sezon ilk kez olması nedeniyle ihtar cezası verildi, 250 bin lira da para cezası kesildi
HANGİ BLOKLAR KAPANDI:
BİR MAÇ:
Güney Kale Arkası: 118, 119, 120, 121, 217, 218, 219, 220, 221
Odebank Kuzey Kale Arkası: 105, 106, 107, 205, 206, 207, 208
Doğu Tribün: 112, 113, 114, 212, 213, 214, 414, 415, 416
Batı Tribün: 100
ÜÇ MAÇ
Doğu Tribün: 112
Aküzüm'e 30 gün
PFDK, maç sonrası hakem Cüneyt Çakır'ı hedef alan açıklamalar yapan yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm'ü de affetmedi. Aküzüm'e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nın 38/3-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin para cezası verildi.
Tankaya'ya 3 ay
Fenerbahçe maçında Galatasaray A.Ş. görevlisi Hasan Tankaya, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2 ve 39/3. Maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.
Ne gerek vardı?
Ceza kurulu daha önce Kadıköy'de Volkan Babacan'ın kafasına yabancı madde atılmasına ceza veremediği için Galatasaray'ın cezasını da blok kapatma ve para cezası ile yumuşakça geçiştirdi. Galatasaraylı taraftarların her şeyin iyi gittiği bir dönemde şartları zorlamaması gerektiğini düşünüyorum. Lidersin, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile aranda 8 puan fark var. Bundan daha iyisi ne olur ki! Bu agresifliğin sebebi nedir? Sarı-kırmızılıların şu aşamada TT Stadı'nı bir şölen yerine dönüştürmesini beklerdim. Umarım bu ceza bir uyarı niteliği taşır.
Mini yorum: Hüseyin Özkök
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:30
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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