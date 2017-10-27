Ucuz kurtuldu

Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili Galatasaray’a, bu sezon ilk kez olması nedeniyle ihtar cezası verildi, 250 bin lira da para cezası kesildi

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada çıkan olayların faturası belli oldu. PFDK, sarı-kırmızılı ekibe saha kapatma cezası vermeye gerek görmezken taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verirken olaylara karışan tribünlerin elektronik kartlarının 1 maçlık iptal edilmesi kararlaştırıldı. Birden çok eylemleri nedeniyle Doğu Tribün 112 Blokta yer alan taraftarlar ise 3 maç kapatma cezası aldı. Ayrıca kulübe de 250 bin lira da para cezası kesildi.





HANGİ BLOKLAR KAPANDI:

BİR MAÇ:

Güney Kale Arkası: 118, 119, 120, 121, 217, 218, 219, 220, 221

Odebank Kuzey Kale Arkası: 105, 106, 107, 205, 206, 207, 208

Doğu Tribün: 112, 113, 114, 212, 213, 214, 414, 415, 416

Batı Tribün: 100

ÜÇ MAÇ

Doğu Tribün: 112



Aküzüm'e 30 gün

PFDK, maç sonrası hakem Cüneyt Çakır'ı hedef alan açıklamalar yapan yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm'ü de affetmedi. Aküzüm'e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nın 38/3-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin para cezası verildi.



Tankaya'ya 3 ay

Fenerbahçe maçında Galatasaray A.Ş. görevlisi Hasan Tankaya, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2 ve 39/3. Maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.



Ne gerek vardı?

Ceza kurulu daha önce Kadıköy'de Volkan Babacan'ın kafasına yabancı madde atılmasına ceza veremediği için Galatasaray'ın cezasını da blok kapatma ve para cezası ile yumuşakça geçiştirdi. Galatasaraylı taraftarların her şeyin iyi gittiği bir dönemde şartları zorlamaması gerektiğini düşünüyorum. Lidersin, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile aranda 8 puan fark var. Bundan daha iyisi ne olur ki! Bu agresifliğin sebebi nedir? Sarı-kırmızılıların şu aşamada TT Stadı'nı bir şölen yerine dönüştürmesini beklerdim. Umarım bu ceza bir uyarı niteliği taşır.



Mini yorum: Hüseyin Özkök