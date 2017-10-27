 Podolski'den Fenerbahçe'ye Hello Kitty göndermesi – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Podolski'den Fenerbahçe'ye Hello Kitty göndermesi

    Podolski'den Fenerbahçe'ye Hello Kitty göndermesi

    Lukas Podolski'nin Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı olay oldu

    Galatasaray'dan sezon başında Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman yıldız Lukas Podolski sosyal medyadan Türkiye'ye gönderme yapmayı unutmuyor. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin sponsorlarından Hello Kitty'nin maskotunu görünce fotoğraf çekilerek Instagramda paylaştı. Yıldız oyuncu not olarka ise; "Hello Fener" yazdı.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:53
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