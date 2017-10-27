Podolski'den Fenerbahçe'ye Hello Kitty göndermesi
Lukas Podolski'nin Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı olay oldu
Galatasaray'dan sezon başında Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman yıldız Lukas Podolski sosyal medyadan Türkiye'ye gönderme yapmayı unutmuyor. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin sponsorlarından Hello Kitty'nin maskotunu görünce fotoğraf çekilerek Instagramda paylaştı. Yıldız oyuncu not olarka ise; "Hello Fener" yazdı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:53
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Toplam 17
Yorum
bjk Caner'e verilen cezasnın hukuksuzluğundan bahsetsenize Orçolar ...
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Toplam 10
Yorum
engin lütfen uzak dursun burası show programı deil ilhan mansız
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Önce bal sonra zehir
Toplam 7
Yorum
engin bu adam gittiği kulübü karıştırıyor.. hiç itiraz etmesinler.. mümkünse oynamasın.. beck i neden verdik hala anlamıyorum.. bu adam için mi
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