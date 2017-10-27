 Kazancı üzüntüsü – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Kazancı üzüntüsü

    Kazancı üzüntüsü
    Galatasaray'IN eski masörü ve sevilen isimlerinden Erkan Kazancı hayatını kaybetti. 40 yıla yakın kulübe hizmetleri bulunan Kazancı bugün Şişli Camii'nden kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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