Hedefi net: Kaliteli yerli
Sezon başında 10 yabancı transfer eden Galatasaray yerli oyuncu kalitesini yukarıya taşımak için Soner Aydoğdu, Emre Akbaba ve Kaan Ayhan’ın peşine düştü. Akhisar ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Soner, Tudor’un gözdesi
YALNIZCA ÜÇ SOLAĞI VAR
Orta sahanın merkezinde görev yapan 26 yaşındaki Soner, kulübü Akhisar'la Mayıs ayında bitecek sözleşmesini uzatmadı. Soner'in menajerliğini Serdar Aziz'i Galatasaray'a getiren Haluk Canatar yapıyor. Latovlevici, Sinan Gümüş ve Emrah Başsan'dan başka solak oyuncusu olmayan Tudor'un sol ayağını raket gibi kullanan Soner'i beğendiği öğrenildi. Emre Akbaba için Alanyaspor'un yüksek bonservis talep edeceğini düşünen sarı-kırmızılı yetkililer de sezon sonunda boşa çıkacak Soner Aydoğdu'ya sıcak bakıyor.
MİNİ YORUM / LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray doğru isimleri listesine almış ancak geç kaldılar. Bu oyuncuları geçen sezon sonunda alsalardı uygun rakamlar öderdiler.
Üç isim de şu anda vitrinde, birçok kulüp peşinde. Galatasaray almak isterse yüksek ücret ister.
Üç oyuncu da Galatasaray'a gençlikleri ve yetenekleriyle fayda sağlar. Kulübedeki kadro derinliği için sezon sonunda Galatasaray'ın ciddi planlama yapması gerekiyor.
(Sabah)
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:51
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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