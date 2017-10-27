 Hedefi net: Kaliteli yerli – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Hedefi net: Kaliteli yerli

    Hedefi net: Kaliteli yerli

    Sezon başında 10 yabancı transfer eden Galatasaray yerli oyuncu kalitesini yukarıya taşımak için Soner Aydoğdu, ve ’ın peşine düştü. Akhisar ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Soner, Tudor’un gözdesi

    Yaz transfer döneminde 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim takım içindeki yerli oyuncu kalitesini artırma kararı aldı. Alanyaspor'dan ve Fortuna Düsseldorf'tan 'la ilgilenen sarı-kırmızılıların radarına takılan bir diğer Türk oyuncu Soner Aydoğdu oldu. Ligde 9 haftada attığı 2 gol ve yaptığı 3 asistle Akhisar'ın çıkışında önemli rol oynayan Soner sezon sonuna kadar Galatasaray tarafından yakından takip edilecek.

    YALNIZCA ÜÇ SOLAĞI VAR
    Orta sahanın merkezinde görev yapan 26 yaşındaki Soner, kulübü Akhisar'la Mayıs ayında bitecek sözleşmesini uzatmadı. Soner'in menajerliğini Serdar Aziz'i Galatasaray'a getiren Haluk Canatar yapıyor. Latovlevici, Sinan Gümüş ve Emrah Başsan'dan başka solak oyuncusu olmayan Tudor'un sol ayağını raket gibi kullanan Soner'i beğendiği öğrenildi. Emre Akbaba için Alanyaspor'un yüksek bonservis talep edeceğini düşünen sarı-kırmızılı yetkililer de sezon sonunda boşa çıkacak Soner Aydoğdu'ya sıcak bakıyor.

    MİNİ YORUM / LEVENT TÜZEMEN
    Galatasaray doğru isimleri listesine almış ancak geç kaldılar. Bu oyuncuları geçen sezon sonunda alsalardı uygun rakamlar öderdiler.
    Üç isim de şu anda vitrinde, birçok kulüp peşinde. Galatasaray almak isterse yüksek ücret ister.
    Üç oyuncu da Galatasaray'a gençlikleri ve yetenekleriyle fayda sağlar. Kulübedeki kadro derinliği için sezon sonunda Galatasaray'ın ciddi planlama yapması gerekiyor.

    (Sabah)
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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