 Yeni tesislerin projesi hazır – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Yeni tesislerin projesi hazır

    Yeni tesislerin projesi hazır
    G.Saray'ın Kemerburgaz'da yapmayı planladığı yeni tesislerinin projesi tamamlandı. 2019 yılında tamamlanması beklenilen tesislere A Takım ve alt yapıların tamamı taşınacak. Tesislerde 6 tane nizami saha olacak. Bu sahalardan bir tanesi suni diğerleri ise orijinal çim olacak. Alt yapıya çok önem verilen tesislerde ayrıca alt yapıda görev alacak gençlerin vücut yapılarına uygun olarak onlara uygun fitness aletleri bulunacak
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:54
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