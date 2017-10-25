Üzgün ama umutlu

Geçtiğimiz sezonun vazgeçilmez isimlerden Yasin Öztekin, bu sezon kulübede paslandı. Ligde oynanan toplam 9 maçın sadece üçünde kısa süreler içinde görev alabilen Yasin 6 maçta ise oyuna dahil olamadı. Forma şansı bulamadığı için üzgün olan başarılı futbolcu buna karşılık umudunu da koruyor. Çok kaliteli bir kadrolarını bulunduğunu ve forma rekabetinin üst seviyede olduğunu belirten Yasin, "Ben her an oynayacakmış gibi çalışıyorum. Şans bulduğum anda en iyi şekilde değerlendireceğim. Küsmek yok çalışmak var. Ben daha fazla çalışıyorum, sıram geldiğinde oynamak için kendimi sürekli hazır tutuyorum" dedi.