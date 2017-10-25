 Üzgün ama umutlu – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Üzgün ama umutlu

    Üzgün ama umutlu
    Geçtiğimiz sezonun vazgeçilmez isimlerden Yasin Öztekin, bu sezon kulübede paslandı. Ligde oynanan toplam 9 maçın sadece üçünde kısa süreler içinde görev alabilen Yasin 6 maçta ise oyuna dahil olamadı. Forma şansı bulamadığı için üzgün olan başarılı futbolcu buna karşılık umudunu da koruyor. Çok kaliteli bir kadrolarını bulunduğunu ve forma rekabetinin üst seviyede olduğunu belirten Yasin, "Ben her an oynayacakmış gibi çalışıyorum. Şans bulduğum anda en iyi şekilde değerlendireceğim. Küsmek yok çalışmak var. Ben daha fazla çalışıyorum, sıram geldiğinde oynamak için kendimi sürekli hazır tutuyorum" dedi.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Üzgün ama umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.