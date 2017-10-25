Adı Galatasaray ile anılan Deniz Türüç net konuştu: “Futbolda kesin konuşmak doğru değil. Bir teklif gelir ve gidersin"

KAYSERİSPOR'UN yıldızı Deniz Türüç geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden. Başarılı futbolcunun adı Galatasaray ile de anılıyor. Deniz konuyla ilgili "Genç oyuncuyum. Biraz gol attım ve hemen transfer haberleri çıkmaya başladı. Bu işe menajerim bakıyor. Önceliğim Kayserispor'da başarılı olmak ama futbol her şeye açık. Devre arası bir takım gelir 10-15 milyon euro verir, gidersin. Öncelikle teklif gelmeli. Sonra konuşulur" dedi.