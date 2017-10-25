 Potada rakip VOLİ – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Potada rakip VOLİ

    Potada rakip VOLİ
    GALATASARAY Odeabank, EuroCUP B Grubu 3. maçında Buducnost VOLİ ile karşılaşacak. Moraco Spor Merkezi'ndeki maç 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Tivibu Spor naklen olarak ekranlara getirecek. Avrupa'da henüz galibiyeti olmayan Cimbom ilk zaferinin peşinde.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potada rakip VOLİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.