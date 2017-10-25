Potada rakip VOLİ

GALATASARAY Odeabank, EuroCUP B Grubu 3. maçında Buducnost VOLİ ile karşılaşacak. Moraco Spor Merkezi'ndeki maç 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Tivibu Spor naklen olarak ekranlara getirecek. Avrupa'da henüz galibiyeti olmayan Cimbom ilk zaferinin peşinde.