Fenerbahçe derbisinde, oturmuş sistemi bozduğu için eleştiri alan Tudor, bu konuda net bir çıkış yaptı. Özellikle 3'lü savunma tercihi tepki çeken Hırvat hocanın, kendisine yöneltilen eleştirilere karşın, "Bazen rakibe göre taktiksel anlayışınızı belirlemeniz gerekir. Benim için Fenerbahçe'ye karşı üçlü oynamak doğru olandı. Derbiye üçlü savunma ile çıktığım için pişman değilim" dediği ifade edildi.



F.BAHÇE'Yİ UNUTUN

Fenerbahçe maçından bir puanla ayrılan Galatasaray'da gözler Pazar günü oynanacak Trabzon karşılaşmasına çevrildi. Dün zorlu maçın hazırlıklarına başlanırken Tudor, oyuncularından derbiyi bir kenara bırakmalarını ve Trabzon'a konsantre olmalarını istedi.