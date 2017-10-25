Pişman değilim
F.BAHÇE'Yİ UNUTUN
Fenerbahçe maçından bir puanla ayrılan Galatasaray'da gözler Pazar günü oynanacak Trabzon karşılaşmasına çevrildi. Dün zorlu maçın hazırlıklarına başlanırken Tudor, oyuncularından derbiyi bir kenara bırakmalarını ve Trabzon'a konsantre olmalarını istedi.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:15
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Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
Toplam 17
Yorum
seda ne satiyo bu ya
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Caner Erkin'den flaş 'küfür' açıklaması!
Toplam 28
Yorum
HCK / BJK SEVGİLİ CANER, BU YAZDIĞIN ÖZELEŞTİRİ VE ÖZÜRÜ (SEN HAZMEDE, HAZMEDE OKURSAN) ZATEN OLAYI ÇÖZMÜŞ OLACAKSIN. YAŞIN 9 DEĞİL 29....!!!!!!
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Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
Toplam 17
Yorum
melo maç son 10dakikadan ibaret değil geri kalan 80dakika nolcak? gs penaltısı verilmemiş, 10 kişi kalmış hakem zaten sizden yana yenseydiniz.
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