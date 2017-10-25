 Oyuna katkısı güçlü – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Oyuna katkısı güçlü

    Oyuna katkısı güçlü
    beIN Sport'ta Mariano'nun lig performansını değerlendiren yorumcu Önder Özen, "Mariano'nun oyuna katkısı o kadar güçlü ki... Bunu da çok iyi yapıyor. Hani kaba bir tabir vardır ya, hastasıyım diye. Öyle" dedi.

    Olay paylaşım
    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom stadında oynanan gergin derbi maçın yankıları sürüyor. Mariano, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarlarını kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı yıldız, kendisine ait sosyal medya hesabından, Fenerbahçe ambleminin üzerinde Aslan bulunan fotoğraf paylaştı. Mariano'nun bu paylaşımı büyük ilgi görürken, aynı zamanda Fenerbahçe taraftarlarının da tepki göstermesine sebep oldu.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
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